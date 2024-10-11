Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Số 183C Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing quảng cáo và phát triển sản phẩm /dịch vụ: Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ công ty, phân tích khách hàng và đối thủ, đối tượng khách hàng mục tiêu, công cụ triển khai, timeline, chi phí....dựa trên định hướng chiến lược của Công ty. Trực tiếp triển khai các hoạt động và chiến dịch Marketing chủ yếu trên kênh chính website, các kênh phụ như Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn và các nền tảng số khác. Xây dựng, quản lý nội dung, kịch bản (bao gồm sáng tạo ý tưởng, viết nội dung, trình bày nội dung hình ảnh, video) trên Website và các kênh Social (youtube, facebook, linkedin, Google+,..). Lập kế hoạch và nội dung cho các tài liệu dùng cho bán hàng & Marketing bao gồm: các ấn phẩm catalogue, brochure, các bài viết, thuyết trình, kiểm tra & so sánh. Triển khai các chương trình hội chợ thương mại, hội nghị khách hàng...nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị thương hiệu của công ty. Làm việc trên data công ty cung cấp và thực hiện các chiến dịch email marketing để tổng hợp dữ liệu khách hàng tiềm năng cho bộ phận kinh doanh. Đo lường hiệu quả chiến dịch thông qua Google Analytics, Data Studio hoặc PowerBI hoặc các phần mềm có công năng tương tự. Tổng hợp, phân tích insight người dùng để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Có kế hoạch sử dụng ngân sách hiệu quả để thực hiện, giám sát đánh giá các chiến lược truyền thông, chiến dịch quảng bá sản phẩm trên kênh digital marketing. Báo cáo hiệu quả chiến dịch và các kênh mạng xã hội cho Quản lý trực tiếp. Báo cáo tuần/ tháng/ quý chi tiết công việc cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing,Truyền Thông hoặc liên quan. Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực FMCG Có kiến thức sâu rộng trong việc định vị và phát triển thương hiệu trong nghành tiêu dùng nhanh (nước uống) Tiếng Anh cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Sáng tạo, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trong môi trường với áp lực cao. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Có tư duy chiến lược, tư duy phân tích, khả năng hoạch định tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10tr/tháng - 15tr/tháng. BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ. Du lịch 1-2 lần/ năm Cấp phát đồng phục theo quy định công ty Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

