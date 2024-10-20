Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
- Hồ Chí Minh: 292A TRẦN HƯNG ĐẠO , Q1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xây dựng chiến lược Marketing cho các chương trình truyền thông theo định hướng công ty
Phối hợp xây dựng nội dung: content, video, hình ảnh phù hợp với từng chiến dịch Marketing trên các nền tảng Facebook, Google, Web
Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng Landing page, Product page phù hợp theo định hướng dịch vụ
Đo lường, theo dõi đánh giá hiệu suất quảng cáo, báo cáo kết quả chiến dịch theo ngày/ tuần/ tháng/ năm, tối ưu giá data và chi phí marketing
Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho công ty
Biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo chất lượng và phù hợp với từng kênh truyền thông
Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến
Nghiên cứu thị trường, thói quen người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng để phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty
Cập nhật xu hướng content marketing và áp dụng vào công việc
Sale và chăm sóc khách hàng
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ/Quản lý trực tiếp.
Xây dựng chiến lược Marketing cho các chương trình truyền thông theo định hướng công ty
Phối hợp xây dựng nội dung: content, video, hình ảnh phù hợp với từng chiến dịch Marketing trên các nền tảng Facebook, Google, Web
Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng Landing page, Product page phù hợp theo định hướng dịch vụ
Đo lường, theo dõi đánh giá hiệu suất quảng cáo, báo cáo kết quả chiến dịch theo ngày/ tuần/ tháng/ năm, tối ưu giá data và chi phí marketing
Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho công ty
Biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo chất lượng và phù hợp với từng kênh truyền thông
Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến
Nghiên cứu thị trường, thói quen người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng để phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty
Cập nhật xu hướng content marketing và áp dụng vào công việc
Sale và chăm sóc khách hàng
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ/Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm SEO và đã từng làm dự án đạt kết quả cao.
Đã từng chạy quảng cáo trên nền tảng Google Ads, Facebook Ads , Web
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết sắp xếp công việc
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : thoả thuận theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến
BHXH , BHYT
Được nghĩ Lễ , Tết + 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước
Thưởng tháng 13 , Lễ , Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI