Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing cho các chương trình truyền thông theo định hướng công ty Phối hợp xây dựng nội dung: content, video, hình ảnh phù hợp với từng chiến dịch Marketing trên các nền tảng Facebook, Google, Web Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng Landing page, Product page phù hợp theo định hướng dịch vụ Đo lường, theo dõi đánh giá hiệu suất quảng cáo, báo cáo kết quả chiến dịch theo ngày/ tuần/ tháng/ năm, tối ưu giá data và chi phí marketing Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho công ty Biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo chất lượng và phù hợp với từng kênh truyền thông Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến Nghiên cứu thị trường, thói quen người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng để phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty Cập nhật xu hướng content marketing và áp dụng vào công việc Sale và chăm sóc khách hàng Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu. Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ/Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm SEO và đã từng làm dự án đạt kết quả cao. Đã từng chạy quảng cáo trên nền tảng Google Ads, Facebook Ads , Web Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, biết sắp xếp công việc Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Lương : thoả thuận theo năng lực Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến BHXH , BHYT Được nghĩ Lễ , Tết + 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước Thưởng tháng 13 , Lễ , Tết.

