Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cao Ốc Thái An,2290 Quốc Lộ 1,tổ 31,khu phố 2,phường Trung Mỹ Tây,Quận 12,TPHCM., Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Triển khai quảng cáo Facebook, Google và setup các công cụ Adtech, chatbot automation dưới sự hướng dẫn của quản lý. Hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...): lên lịch đăng bài, viết nội dung, và tương tác với khách hàng. Thực hiện tối ưu hóa SEO cơ bản cho website và nội dung nhằm tăng lưu lượng truy cập tự nhiên. Tham gia xây dựng nội dung tiếp thị sáng tạo, bao gồm nội dung viết, hình ảnh và video phù hợp với ngành nội thất tranh. Thực hiện báo cáo kết quả chiến dịch marketing và đề xuất các cải thiện dựa trên dữ liệu phân tích. Hỗ trợ các hoạt động sự kiện và chiến dịch quảng bá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tranh trang trí nội thất. Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, cập nhật các xu hướng Digital Marketing mới.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, hoặc Kinh tế. Ưu tiên ứng viên Nam Đã chạy hoặc thao tác qua Facebook Ads, Google Ads (không cần chuyên sâu, chỉ cần đã từng thao tác qua là được) Có sự nhạy trong việc tiếp cận tools / công nghệ Có kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt. Khả năng phân tích dữ liệu cơ bản. Nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập: Dấu mộc thực tập + đánh giá thực tập + số liệu báo cáo. Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VND/tháng. Được làm việc với nhiều anh chị tâm huyết với nghề, dày dặn kinh nghiệm. Được trải nghiệm môi trường thực tế, chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, mindset làm việc. Có lộ trình training rõ ràng, được xét duyệt lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân, sẵn sàng giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

