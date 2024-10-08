Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch, triển khai và quản lý, tối ưu các chiến lược

- Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads và SEO, Email marketing

- Phối hợp với bộ phận Content để quản lý, xây dựng website và các tài khoản MXH của công ty như: Facebook, Zalo, LinkedIn, YouTube...

- Hỗ trợ một số các hoạt động Marketing khác khi cần như tổ chức sự kiện, Workshop, Coffee talk, Webinar...

- Phối hợp với bộ phận Content để định hướng thiết kế bộ tài liệu marketing như Flyer,

- Brochure, Banner... tài liệu thông tin về sản phẩm, giải pháp, case study, tài liệu hướng dẫn...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Am hiểu về SEO (lên kế hoạch từ khóa, tối ưu bài viết, SEO Onpage, Off page, theo dõi thứ hạng từ khóa, báo cáo...) Có kinh nghiệm quản lý, xây dựng các nền tảng Digital Marketing như: Website, Social Media, Email Marketing... Am hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Digital Marketing (VD: SEMrush,Ahrefs, Google Analytics, Google Console...) Biết về UX/UI trên wordpress là một lợi thế Khả năng thiết kế cơ bản, biết sử dụng các công cụ thiết kế (VD: Photoshop, AI,Canva, chỉnh sửa hình ảnh, video...) Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh, khả năng phân tích tốt. Làm việc độc lập hiệu quả.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Am hiểu về SEO (lên kế hoạch từ khóa, tối ưu bài viết, SEO Onpage, Off page, theo dõi thứ hạng từ khóa, báo cáo...)

Có kinh nghiệm quản lý, xây dựng các nền tảng Digital Marketing như: Website, Social Media, Email Marketing...

Am hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Digital Marketing (VD: SEMrush,Ahrefs, Google Analytics, Google Console...)

Biết về UX/UI trên wordpress là một lợi thế

Khả năng thiết kế cơ bản, biết sử dụng các công cụ thiết kế (VD: Photoshop, AI,Canva, chỉnh sửa hình ảnh, video...)

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh, khả năng phân tích tốt.

Làm việc độc lập hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK Thì Được Hưởng Những Gì

● Có cơ hội gia nhập Công ty Top 3 trên thị trường về Cân Bằng Tải, SDWAN, Truyền dẫn không dây, 4G - 5G.

● Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao

● Sếp tâm lý và luôn tạo điều kiện phát triển cho nhân viên; đồng nghiệp hòa đồng thân thiện.

● Thu nhập: Theo kinh nghiệm và năng lực

● Review tăng lương hàng năm, lương tháng 13

● Được hưởng chế độ nghỉ phép, Lễ Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ...

● Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

● Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật công tác phí theo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin