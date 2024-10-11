Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập kế hoạch marketing

Đưa ra các kế hoạch tiếp thị cho sản phẩm/ dịch vụ.

2. Thực hiện chiến dịch quảng cáo

Phối hợp với các bộ phận khác để sản xuất nội dung (hình ảnh, video, bài viết) phục vụ chiến dịch quảng bá. Tham gia triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Google, Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok Quản lý và tối ưu hóa nội dung tiếp thị trên các kênh truyền thông như website, email, mạng xã hội. Phối hợp với các bộ phận khác để sản xuất nội dung (hình ảnh, video, bài viết) phục vụ chiến dịch quảng bá.

3. Đo lường và phân tích kết quả

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch tiếp thị qua các chỉ số (KPIs) như lượng truy cập, tương tác, doanh số. Phân tích dữ liệu để điều chỉnh kế hoạch marketing khi cần thiết. Báo cáo kết quả và đưa ra đề xuất cải tiến.

4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động tiếp thị. Tương tác với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

5. Duy trì cập nhật xu hướng

Theo dõi các xu hướng marketing mới và công nghệ để áp dụng vào chiến lược công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học Kiến thức Marketing, hiểu biết các nền tảng digital. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan Có kỹ năng quan sát tốt, tư duy logic và khả năng phân tích số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi; Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng Đồng nghiệp: Thân thiện, năng động, nhiệt huyết, trẻ trung Quyền lợi và Phúc lợi: Thưởng thâm niên, Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch,... Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Quyền lợi và Phúc lợi: Thưởng thâm niên, Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch,... Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK

