Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon Finance Center, Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm Digital Marketing, Website, Posm, in ấn.
- Hiểu biết các ứng dụng như Premiere, After Effect, C4D, Blender là một lợi thế
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm cho vị trí tương đương
- Học vấn: Từ Cao đẳng trở lên
- Hiểu biết các ứng dụng như Premiere, After Effect, C4D, Blender là một lợi thế
- Học vấn: Từ Cao đẳng trở lên
- Hiểu biết các ứng dụng như Premiere, After Effect, C4D, Blender là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Review lương hàng năm.
Thưởng tháng 13, thưởng lễ/ tết
Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, lì xì mừng xuân...
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.
Du lịch trong và ngoài nước và teambuilding hàng năm.
Chính sách mua hàng ưu đãi giành cho nhân viên.
Cơ hội được huấn luyện và thăng tiến.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
