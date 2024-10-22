Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon Finance Center, Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm Digital Marketing, Website, Posm, in ấn.

- Hiểu biết các ứng dụng như Premiere, After Effect, C4D, Blender là một lợi thế

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm cho vị trí tương đương

- Học vấn: Từ Cao đẳng trở lên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)

Review lương hàng năm.

Thưởng tháng 13, thưởng lễ/ tết

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, lì xì mừng xuân...

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.

Du lịch trong và ngoài nước và teambuilding hàng năm.

Chính sách mua hàng ưu đãi giành cho nhân viên.

Cơ hội được huấn luyện và thăng tiến.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

