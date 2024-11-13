Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc hỗ trợ giám sát, quản lý theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc.

Lập báo cáo theo định kỳ cho Tổng Giám đốc/Phòng ban khác theo yêu cầu.

Hỗ trợ xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch cho các phòng ban

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày.

Thay mặt Giám đốc gửi các thông báo khi cần thiết, giám sát tiến độ công việc.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan đến Logistics (preferred)

- Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng

- Có kinh nghiệm thực tế về công việc trợ lý tối thiểu 2 năm

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Excel

- Khả năng phân tích số liệu, ghi chú và lập báo cáo

- Khả năng quản lý thời gian & xử lý tốt các tình huống phát sinh.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin