Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P705, Tầng 7 Tòa Nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

• Quản lý kế hoạch dự án & kiểm soát quá trình vận hành các dự án được phân công phụ trách.

• Phụ trách công việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với thầu chính – đối với các dự án được phân công (bao gồm bóc tách khối lượng, lập hoàn thiện hồ sơ, bảo vệ khối lượng & công tác liên quan khác theo yêu cầu công việc…)

• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán của các dự án cho Trưởng bộ phận & Ban giám đốc.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công/ chỉ đạo của Trưởng bộ phận & Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Số lượng : 02 .

• Bằng cấp : Tốt nghiệp CĐ/ĐH chính quy - chuyên ngành xây dựng/Kinh tế xây dựng.

• Kiến thức:

- Có kiến thức vững về lĩnh vực xây dựng và đặc biệt là kết cấu thép tiền chế.

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và bóc tách khối lượng

• Tiếng Anh đọc viết cơ bản phục vụ công việc hồ sơ dự án, giao tiếp được là 1 lợi thế.

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án (Chưa có sẽ được đào tạo nếu chịu khó học hỏi).

Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group Thì Được Hưởng Những Gì

