Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Mức lương 500 - 750 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lotus, số 2 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, TP Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

* Mô tả công việc:

- Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán các đơn vị thầu phụ gửi về.

- Kiểm tra khối lượng thanh toán của các tổ đội nhân công các dự án Hợp Lực đang thi công.

- Kiểm soát các hoạt động thi công của dự án trên các hội nhóm Zalo, MS Teams.

- Hỗ trợ bóc khối lượng hồ sơ thầu khi được điều động.

- Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kinh tế xây dựng/Cầu đường. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi, Học viện kỹ thuật quân sự.

- Thành thạo nghiệp vụ thi công, đọc hiểu thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc lĩnh vực thi công xây dựng, điện hoặc M&E và các lĩnh vực khác liên quan.

- Kinh nghiệm từ 2-5 năm, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm QS tại các công trường.

* Yêu cầu kỹ năng:

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

