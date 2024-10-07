Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 233 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát việc xây dựng cửa hàng mới và các sửa chữa, làm mới, bảo trì, bảo hành cửa hàng cũ đã xây dựng; Kiểm tra các sai số kích thước của bản vẽ thiết kế so với thực trạng công trình; Đảm bảo khối lượng công việc được thực hiện đúng theo bản vẽ, vật tư và tiêu chuẩn kỹ thuật đúng theo phê duyệt; Kiểm tra khối lượng thi công sau khi hoàn thành công trình; Theo dõi, cập nhật, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thi công, sửa chữa, bảo trì, bảo hành; Hỗ trợ Giám sát Xây dựng thưc hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị; Làm hồ sơ điện kế cho các cửa hàng mới; Hỗ trợ công việc các Phòng/Ban/Cửa hàng theo điều động của Trưởng Bộ phận; Tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn của Công ty/ phòng ban/ bộ phận;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp), kỹ thuật,... Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm trong xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc nhà hàng phục vụ nhanh. Nắm vững Luật Xây dựng Việt Nam, quy trình xây dựng và các thủ tục liên quan khác đối với Thiết kế và Xây dựng tại Việt Nam. Hợp tác, có kỹ năng làm việc nhóm hay độc lập Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học Có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Gói bảo hiểm sức khỏe Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty Review lương và thành tích hằng năm Khám sức khỏe định kỳ Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin