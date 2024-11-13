Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm vận hành bộ phận Activation trực thuộc phòng Truyền thông
- Cùng với trưởng bộ phận lên kế hoạch triển khai các hoạt động Activation cho toàn bộ các kênh GT/ MT và OTC cho từng nhãn hàng trên từng khu vực, đạt mục tiêu tăng doanh thu cho các nhãn và các Cty bán buôn tại các khu vực trên toàn quốc theo từng Quý/ năm và luôn gối đầu trước 1 quý.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động chăm sóc, gắn kết cho NPP và Đại lý trên toàn quốc qua HNKH, Họp mặt định kỳ online/ Offline để giải đáp thắc mắc và tôn vinh các NPP và Đại lý nhằm tăng mối quan hệ và thúc đẩy doanh thu tăng trưởng.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động company trip, đối nội cho nhân viên công ty.
- Xây dựng các hệ thống đo lường cho các hoạt động liên quan tới Activation.
- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ cho cấp quản lý trực tiếp (báo cáo cập nhật các hoạt động Activation, báo cáo tổng kết đánh giá sau chương trình, ....)
- Theo dõi và quản lý ngân sách hiệu quả.
- Xử lý các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
Trình độ đào tạo:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các mảng FMCG, thực phẩm chức năng, sữa, hóa mỹ phầm,...
Kinh nghiệm:
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn;
Tin học:
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng thuyết trình và bảo vệ kế hoạch
Kiến thức Marketing hiện đại.
Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí
Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:
Nhiệt tình, chịu khó, tích cực trong các hoạt động gắn kết và có trách nhiệm trong công việc;
Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Là người hướng ngoại, yêu thích hoạt động sự kiện, truyền thông;
Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới,
Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11 triệu - 15 triệu (Thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
- Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2B-R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

