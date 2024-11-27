Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách mảng đối ngoại, xúc tiến thị trường
+ Cùng với Giám đốc Khu vực chịu trách nhiệm đưa ra những chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường, đánh giá sản phẩm để phát triển thương hiệu, branding tại thị trường Miền Trung Tây Nguyên.
+ Phối hợp với các phòng ban và hội sở, Marketing để thúc đẩy kinh doanh.
+ Định kỳ lập kế hoạch, chiến lược, đề xuất và có báo cáo chi tiết cho hoạt động vận hành kinh doanh hiệu quả và phát triển của chi nhánh.
Phát triển thị trường kinh doanh: Xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm KD...
Tìm hiểu, nghiên cứu về các dịch vụ của Công ty: Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai xuân, Khai mạc, Động thổ, Khánh thành, Du lịch, cho thuê thiết bị...
Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lên ý tưởng, tư vấn, báo giá, đàm phán về giá cả, ký kết hợp đồng, kế hoạch thực hiện và triển khai dịch vụ,...
Đảm bảo doanh số/lợi nhuận đã cam kết và phối hợp Phòng kế toán thu hồi công nợ KH đúng thời hạn
Các công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – sáng Thứ 7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm ở vị trí Giám đốc kinh doanh, Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh hoặc tương đương.
Năng lực quản lý tốt
Có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị hoặc lữ hành
Sẵn sàng đi công tác 1-2 tháng trong giai đoạn đầu để nhận đào tạo
Thành thạo tiếng anh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận (theo năng lực)
Hoa hồng kinh doanh
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Du lịch, du xuân, team building, sinh nhật... và cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

