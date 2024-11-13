Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 176 Tân Phước, Phường 6, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới; chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có.
Xây dựng data các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh nhằm xây dựng hệ sinh thái, phát triển các đối tác chiến lược.
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty.
Phối hợp với team Nội dung để lên ý tưởng – đề xuất concept cho proposal tham gia đấu thầu phát triển kinh doanh.
Theo sát, kiểm tra bộ phận Dự án trong việc triển khai chương trình khi đã thắng thầu.
Phối hợp với bộ phận Pháp chế, Kế toán trong việc ký kết hợp đồng và thanh quyết toán.
Nhận đánh giá, lên kế hoạch về các hoạt động của Quản lý trực tiếp và Ban Điều hành.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí sale, kinh doanh, phát triển thị trường (business developement) ngành dịch vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại agency thuộc lĩnh vực tổ chức sự kiện và marketing. (Yêu cầu bắt buộc)
Tiếng Anh tốt (Yêu cầu bắt buộc)
Về học vấn, kỹ năng
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tổ chức sự kiện... hoặc những ngành khác nhưng có mindset về sales, event.
Có kinh nghiệm về kinh doanh các mảng dịch vụ và xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng bài bản.
Có hiểu biết, yêu thích các hoạt động về lĩnh vực team building, tổ chức sự kiện Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai Xuân, Khai Mạc, Bế Mạc, Động thổ, Khánh thành...
Khả năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ tốt.
Có khả năng lên kế hoạch và thực thi kế hoạch kinh doanh
Độ tuổi: 25 – 30
Số lượng: 2

Tại CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo KPI
Lương tháng 13 và thưởng doanh số.
Đi du lịch và tham gia team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA

CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 129 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

