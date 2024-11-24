Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Ưu Tiên có kinh nghiệm sắp xếp, xuất - nhập kho dịch vụ cho thuê Trang thiết bị hội nghị/sự kiện (âm thanh, ánh sáng, màn leb và các thiết bị thi công, quảng cáo, tai nghe dịch....)
- Chủ động nắm kế hoạch thực hiện đoàn, sắp xếp xuất Trang thiết bị(kể cả công việc phát sinh Ngày- Đêm) mà bộ phận kế hoạch/ quản lý Trung Tâm Thiết Bị/Sale và Điều hành bàn giao đi thực hiện.
- Chủ động Xuất, nhập kho theo quy định, quy trình, quy tắc, (Kèm Phiếu xuất, phiếu nhập kho (bắt buộc) từ bộ phận Kế toán kho.
- Theo dõi được toàn bộ quá trình thiết bị được xuất ra khỏi kho, luân chuyển các điểm( nếu có) và nhập về kho (Trong tư thế sẵn sàng – Có quy định quản lý kho đình kèm)
- Chủ động giám sát Thiết bị luân chuyển cho Đoàn khác đoàn thứ 2-3 thủ kho thực hiện ghi nhận và yêu cầu cán bộ nhận, việc chuyển giao đồ theo đúng quy định của Công ty.
- Chủ động lập biên bản, Báo với Giám đốc Thiết bị, Phó giám đốc thường trực về việc thiếu, hỏng, mất mát đồ đạc thì phải lập biên bản sự việc để các bộ phận liên quan có căn cứ xử lý.
- Sắp xếp, Bưng, Bê, Kê Đặt, Bảo quản trang thiết bị, công cụ dụng cụ và vật tư tại kho.
- Theo tiêu chuẩn:
+ Tổ chức sắp xếp khoa học, phân chia theo khu vực các thiết bị, vật tư.
+ Kiểm tra kỹ thiết bị trước khi bảo quản: đảm bảo có công cụ (Phục vụ cho công việc gia công, thi công.... tiêu hoa và tái sử dụng) bao bọc để tránh xước và sắp xếp thiết bị đúng chỗ.
+ Bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị, đảm bảo thiết bị luôn ở tư thế sẵn sàng.
+ Kiểm kê thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư:
+ Lập danh mục thiết bị, công cụ dụng cụ tại kho (phân chia rõ theo danh mục thiết bị sử dụng tốt, thiết bị hỏng, vật tư tồn..... )
+ Tổ chức kiểm kê định kỳ và lập báo cáo cho các cấp quản lý.
+ Thường xuyên kết nối và trao đổi thông tin với bộ phận Kế hoạch và Kế toán kho để cập nhật kịp thời những sự thay đổi hoặc phát sinh dịch vụ. Đảm bảo số liệu của thủ kho và số liệu kế toán phải trùng khớp theo đúng thực tế.
+ Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý Trung tâm và Ban Lãnh đạo Công ty.
+ Công ty sắp xếp chỗ ăn, ngủ và sinh hoạt tại khu vực riêng tại kho, tiện nghỉ ngơi (Miễn phí)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành thống kê, hoặc kế toán
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm tại vị trí thủ kho ngành tổ chức sự kiện (chỉ xuất cho nội bộ đi làm đoàn và nhập về khi sự kiện hoàn thành)
- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế
- Am hiểu về các thiết bị sự kiện, hội nghị là một lợi thế
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng
- Thời gian làm việc: Thoả thuận
- Được hưởng lương nhiệm vụ, lương năng xuất, lương thêm giờ
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết.
- Được Miễn phí chỗ ở riêng tại kho và có bếp nấu ăn, sinh hoạt
- Được hỗ trợ đóng BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
- Được cam kết ký hợp đồng làm việc lâu dài và đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.( nếu có mong muốn phát triển ngành thiết bị sự kiện)
- Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
- Được hưởng chế độ thưởng ngày trung thu, 1/6 (nếu có con nhỏ)
- Được tổ chức sinh nhật theo tập thể
- Được hỏi thăm khi hiếu/hỷ và các chế độ khác
- Được nghỉ phép 3 ngày (vợ sinh con - nếu là nam) và được hưởng lương và chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-kho-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256185
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Phó Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Phó Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân Viên Thủ Kho thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Tuyển Account Executive thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàn Vũ Group
Tuyển Account Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Hoàn Vũ Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Tuyển Senior Account Executive thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Tuyển Event thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Phó Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Phó Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân Viên Thủ Kho thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Tuyển Account Executive thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàn Vũ Group
Tuyển Account Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Hoàn Vũ Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Tuyển Senior Account Executive thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và giải trí Trần Gia
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Tuyển Event thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DK ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
Tuyển Tổ Chức Sự Kiện thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất