Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

- Ưu Tiên có kinh nghiệm sắp xếp, xuất - nhập kho dịch vụ cho thuê Trang thiết bị hội nghị/sự kiện (âm thanh, ánh sáng, màn leb và các thiết bị thi công, quảng cáo, tai nghe dịch....)

- Chủ động nắm kế hoạch thực hiện đoàn, sắp xếp xuất Trang thiết bị(kể cả công việc phát sinh Ngày- Đêm) mà bộ phận kế hoạch/ quản lý Trung Tâm Thiết Bị/Sale và Điều hành bàn giao đi thực hiện.

- Chủ động Xuất, nhập kho theo quy định, quy trình, quy tắc, (Kèm Phiếu xuất, phiếu nhập kho (bắt buộc) từ bộ phận Kế toán kho.

- Theo dõi được toàn bộ quá trình thiết bị được xuất ra khỏi kho, luân chuyển các điểm( nếu có) và nhập về kho (Trong tư thế sẵn sàng – Có quy định quản lý kho đình kèm)

- Chủ động giám sát Thiết bị luân chuyển cho Đoàn khác đoàn thứ 2-3 thủ kho thực hiện ghi nhận và yêu cầu cán bộ nhận, việc chuyển giao đồ theo đúng quy định của Công ty.

- Chủ động lập biên bản, Báo với Giám đốc Thiết bị, Phó giám đốc thường trực về việc thiếu, hỏng, mất mát đồ đạc thì phải lập biên bản sự việc để các bộ phận liên quan có căn cứ xử lý.

- Sắp xếp, Bưng, Bê, Kê Đặt, Bảo quản trang thiết bị, công cụ dụng cụ và vật tư tại kho.

- Theo tiêu chuẩn:

+ Tổ chức sắp xếp khoa học, phân chia theo khu vực các thiết bị, vật tư.

+ Kiểm tra kỹ thiết bị trước khi bảo quản: đảm bảo có công cụ (Phục vụ cho công việc gia công, thi công.... tiêu hoa và tái sử dụng) bao bọc để tránh xước và sắp xếp thiết bị đúng chỗ.

+ Bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị, đảm bảo thiết bị luôn ở tư thế sẵn sàng.

+ Kiểm kê thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư:

+ Lập danh mục thiết bị, công cụ dụng cụ tại kho (phân chia rõ theo danh mục thiết bị sử dụng tốt, thiết bị hỏng, vật tư tồn..... )

+ Tổ chức kiểm kê định kỳ và lập báo cáo cho các cấp quản lý.

+ Thường xuyên kết nối và trao đổi thông tin với bộ phận Kế hoạch và Kế toán kho để cập nhật kịp thời những sự thay đổi hoặc phát sinh dịch vụ. Đảm bảo số liệu của thủ kho và số liệu kế toán phải trùng khớp theo đúng thực tế.

+ Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý Trung tâm và Ban Lãnh đạo Công ty.

+ Công ty sắp xếp chỗ ăn, ngủ và sinh hoạt tại khu vực riêng tại kho, tiện nghỉ ngơi (Miễn phí)

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành thống kê, hoặc kế toán

- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm tại vị trí thủ kho ngành tổ chức sự kiện (chỉ xuất cho nội bộ đi làm đoàn và nhập về khi sự kiện hoàn thành)

- Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế

- Am hiểu về các thiết bị sự kiện, hội nghị là một lợi thế

- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

- Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng

- Thời gian làm việc: Thoả thuận

- Được hưởng lương nhiệm vụ, lương năng xuất, lương thêm giờ

- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết.

- Được Miễn phí chỗ ở riêng tại kho và có bếp nấu ăn, sinh hoạt

- Được hỗ trợ đóng BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

- Được cam kết ký hợp đồng làm việc lâu dài và đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.( nếu có mong muốn phát triển ngành thiết bị sự kiện)

- Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

- Được hưởng chế độ thưởng ngày trung thu, 1/6 (nếu có con nhỏ)

- Được tổ chức sinh nhật theo tập thể

- Được hỏi thăm khi hiếu/hỷ và các chế độ khác

- Được nghỉ phép 3 ngày (vợ sinh con - nếu là nam) và được hưởng lương và chế độ bảo hiểm theo quy định.

