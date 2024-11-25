Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Thỏa thuận

-Phát triển thị trường kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm ở vị trí phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh hoặc tương đương.

Năng lực quản lý

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ tổ chức sự kiện hoặc lữ hành

Sẵn sàng đi công tác 1-2 tháng trong giai đoạn đầu để nhận đào tạo

Biết tiếng anh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận

Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch, team building, sinh nhật... và cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.