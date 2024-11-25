Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Thỏa thuận
-Phát triển thị trường kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm ở vị trí phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh hoặc tương đương.
Năng lực quản lý
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ tổ chức sự kiện hoặc lữ hành
Sẵn sàng đi công tác 1-2 tháng trong giai đoạn đầu để nhận đào tạo
Biết tiếng anh là 1 lợi thế
Năng lực quản lý
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ tổ chức sự kiện hoặc lữ hành
Sẵn sàng đi công tác 1-2 tháng trong giai đoạn đầu để nhận đào tạo
Biết tiếng anh là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận
Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch, team building, sinh nhật... và cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch, team building, sinh nhật... và cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI