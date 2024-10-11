Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Horus Productions
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Tham gia quá trình thiết kế, phát triển giao diện cho các sản phẩm của công ty (chủ yếu Web).
Kiểm thử, đảm bảo các chức năng của sản phẩm.
Sáng tạo, đề xuất các cải tiến mới trong quá trình phát triển product.
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1,5 năm kinh nghiệm thực tế Frontend (Trong đó ít nhất 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng). Thành thạo HTML5, CSS3 và Javascript, Typescript. Thành thạo Git, JIRA, Figma. Biết sử dụng CSS tiền xử lý như SASS, ... Có kinh nghiệm làm việc với với library UI là điểm cộng. Có thể code tùy biến không phụ thuộc vào các thư viện như Bootstrap. Có hiểu biết UI/UX Design. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm. Có khả năng đọc hiểu tiếng anh.
Từ 1,5 năm kinh nghiệm thực tế Frontend (Trong đó ít nhất 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng).
Thành thạo HTML5, CSS3 và Javascript, Typescript.
Thành thạo Git, JIRA, Figma.
Biết sử dụng CSS tiền xử lý như SASS, ...
Có kinh nghiệm làm việc với với library UI là điểm cộng.
Có thể code tùy biến không phụ thuộc vào các thư viện như Bootstrap.
Có hiểu biết UI/UX Design.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tiếng anh.
Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-17 triệu VND (thỏa thuận theo năng lực). Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, ... Xét tăng lương định kỳ 6 tháng. Tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Nghỉ phép có lương theo quy định nhà nước.
Mức lương: 10-17 triệu VND (thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, ...
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng.
Tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Nghỉ phép có lương theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
