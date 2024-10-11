Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Tham gia quá trình thiết kế, phát triển giao diện cho các sản phẩm của công ty (chủ yếu Web). Kiểm thử, đảm bảo các chức năng của sản phẩm. Sáng tạo, đề xuất các cải tiến mới trong quá trình phát triển product.

Tham gia quá trình thiết kế, phát triển giao diện cho các sản phẩm của công ty (chủ yếu Web).

Kiểm thử, đảm bảo các chức năng của sản phẩm.

Sáng tạo, đề xuất các cải tiến mới trong quá trình phát triển product.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1,5 năm kinh nghiệm thực tế Frontend (Trong đó ít nhất 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng). Thành thạo HTML5, CSS3 và Javascript, Typescript. Thành thạo Git, JIRA, Figma. Biết sử dụng CSS tiền xử lý như SASS, ... Có kinh nghiệm làm việc với với library UI là điểm cộng. Có thể code tùy biến không phụ thuộc vào các thư viện như Bootstrap. Có hiểu biết UI/UX Design. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm. Có khả năng đọc hiểu tiếng anh.

Từ 1,5 năm kinh nghiệm thực tế Frontend (Trong đó ít nhất 1 năm làm Reactjs, biết Nextjs là điểm cộng).

Thành thạo HTML5, CSS3 và Javascript, Typescript.

Thành thạo Git, JIRA, Figma.

Biết sử dụng CSS tiền xử lý như SASS, ...

Có kinh nghiệm làm việc với với library UI là điểm cộng.

Có thể code tùy biến không phụ thuộc vào các thư viện như Bootstrap.

Có hiểu biết UI/UX Design.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm.

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh.

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-17 triệu VND (thỏa thuận theo năng lực). Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, ... Xét tăng lương định kỳ 6 tháng. Tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Nghỉ phép có lương theo quy định nhà nước.

Mức lương: 10-17 triệu VND (thỏa thuận theo năng lực).

Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, ...

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng.

Tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Nghỉ phép có lương theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin