Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Định: Tầng 3, Tòa nhà Hibecco, 307 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Bạn sẽ được đào tạo bởi các lập trình viên có nhiều kinh nghiệm đi trước
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian (tối thiểu 30 giờ/tuần nhưng ưu tiên các bạn có thể làm nhiều thời gian hơn)
Bắt buộc có máy tính cá nhân với các yêu cầu tối thiểu: 8GB Ram, SSD và i3
Bắt buộc có hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript
Suy nghĩ logic tốt trong lập trình
Thể hiện được năng lực của bạn (thông qua bài kiểm tra hoặc bản chạy thử của sản phẩm)
Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập (trao đổi tại buổi phỏng vấn).
Phụ cấp ăn trưa 800,000 VND/ tháng.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với đãi ngộ hấp dẫn.
Tham gia Chia sẻ kiến thức với OpenTalk, MiniTalk hàng tuần.
Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Cuộc thi Thể thao/Game/ CodeWar,...
Tham gia các CLB của công ty: Bóng đá, Bi lắc, Âm nhạc, Tiếng Anh, Truyền thông,...
Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe, milo,...
Định hướng cho sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
