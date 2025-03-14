Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô 29 Hoa Lư, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định., TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc các khách hàng có sẵn của Công ty theo sự phân công.

Tìm hiểu, phân tích thị trường, tạo dựng các mối quan hệ khách hàng mới.

Phân tích, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm phần mềm của Công ty.

Hỗ trợ phòng kinh doanh soạn thảo báo giá, các thủ tục liên quan đến đấu thầu dự án.

Chủ trì thực hiện kinh doanh dự án khi đủ năng lực.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh...

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên mới ra trường sẽ được Công ty đào tạo (học việc), thời gian học việc được nhận lương.

Có ngoại hình là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước: tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phép năm. Đồng phục. Nghỉ các ngày Lễ, Tết.

Tăng lương: 1 năm tăng lương 1 lần.

Đối với bộ phận lập trình nếu hoàn thành tốt công việc sẽ được tăng lương đột xuất.

Thưởng: Thưởng dự án, thưởng doanh số, thưởng cuối năm, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến trưa thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật). Một ngày làm việc 7,5h, buổi sáng từ 7h30 – 11h30; buổi chiều từ 13h30 – 17h00.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Chi phí đi công tác: Ăn, ở, đi lại Công ty chi trả 100%.

Các chế độ phúc lợi như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin