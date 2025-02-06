Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng & chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán:

• Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán Công ty bao gồm: xây dựng quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

• Đồng thời tổ chức, đào tạo bộ phận tài chính kế toán một cách khoa học, tiết kiệm & hiệu quả.

2. Lập ngân sách:

• Xây dựng và quản lý ngân sách của Công ty.

• Phối hợp & làm việc chặt chẽ với các trưởng Phòng ban khác trong Công ty lập ngân sách hàng quý/năm cho từng Phòng Ban, đồng thời kiểm soát tính hiệu quả các hoạt động chi tiêu về chi phí kinh doanh.

3. Quản lý dòng tiền:

• Theo dõi, quản lý và kiểm soát dòng tiền của Công ty để ngăn ngừa mọi sự gián đoạn.

• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược hiệu quả để tối ưu hóa thanh khoản tài chính của Công ty.

4. Báo cáo & lập kế hoạch tài chính:

• Tạo báo cáo tài chính chính xác và kịp thời cho các bên liên quan nội bộ và bên ngoài.

• Lập kế hoạch quản lý vốn, dự toán các khoản thu/chi tài chính phát sinh và lên kế hoạch thực hiện phù hợp.

• Hướng dẫn và kiểm tra các kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm.

5. Lập mô hình tài chính & kinh doanh: