Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng - địa bàn Bình Định - địa bàn Quảng Nam - địa bàn Bình Thuận, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc hệ thống NPP, ĐL của công ty (có sẵn)

- Mở rộng và phát triển thị trường (mở mới)

- Hỗ trợ NPP, ĐL tại điểm bán (sale out)

- Phối hợp cùng MKT trong việc triển khai biển bảng, nhận diện thương hiệu, tổ chức các hội thảo quảng bá sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích công việc kinh doanh;

- Có kinh nghiệm sale thị trường, cùng ngành hàng thì càng tốt. Chưa có kinh nghiệm cũng ko sao, các bạn sẽ được đào tạo;

- Thích làm việc tại thị trường, làm việc trực tiếp với các NPP, ĐL;

- Không ngại di chuyển thường xuyên và liên tục;

- Có tính chủ động và kiên trì trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9-12tr. Thu nhập TB 15-25tr/tháng

- Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở;

- Hoạt động đào tạo nội bộ là thế mạnh của công ty;

- Hệ thống các NPP, Đại lý đồng hành 15 năm, trải dài toàn quốc, hợp tác bền vững;

- Chế độ lương, thưởng, BHXH, phúc lợi đầy đủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi NLĐ;

- Thưởng nóng, thưởng thành tích xuất sắc, hàng tháng/quý;

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân trong tầm tay.

- Cực kỳ chú trọng và đầu tư vào hoạt động Marketing, truyền thông...

Cách Thức Ứng Tuyển

