Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng

- địa bàn Bình Định

- địa bàn Quảng Nam

- địa bàn Bình Thuận, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc hệ thống NPP, ĐL của công ty (có sẵn)
- Mở rộng và phát triển thị trường (mở mới)
- Hỗ trợ NPP, ĐL tại điểm bán (sale out)
- Phối hợp cùng MKT trong việc triển khai biển bảng, nhận diện thương hiệu, tổ chức các hội thảo quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc kinh doanh;
- Có kinh nghiệm sale thị trường, cùng ngành hàng thì càng tốt. Chưa có kinh nghiệm cũng ko sao, các bạn sẽ được đào tạo;
- Thích làm việc tại thị trường, làm việc trực tiếp với các NPP, ĐL;
- Không ngại di chuyển thường xuyên và liên tục;
- Có tính chủ động và kiên trì trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9-12tr. Thu nhập TB 15-25tr/tháng
- Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở;
- Hoạt động đào tạo nội bộ là thế mạnh của công ty;
- Hệ thống các NPP, Đại lý đồng hành 15 năm, trải dài toàn quốc, hợp tác bền vững;
- Chế độ lương, thưởng, BHXH, phúc lợi đầy đủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi NLĐ;
- Thưởng nóng, thưởng thành tích xuất sắc, hàng tháng/quý;
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân trong tầm tay.
- Cực kỳ chú trọng và đầu tư vào hoạt động Marketing, truyền thông...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Villa 61, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

