Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Huyện Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra. Theo dõi, rà soát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào. Xuất hóa đơn cho khách hàng.

- Kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật Quản lý Thuế;

- Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.

- Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.

- Lập báo cáo tài chính năm

- Lập quyết toán thuế năm

- Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh;

- Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

- Các công việc phát sinh khác của bộ phận kế toán và công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Kế Toán Thuế

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Có kinh nghiệm làm chứng từ xuất nhập khẩu là lợi thế

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tự giác, cầu tiến, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng tăng ca

Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, thai sản, sinh nhật, lễ tết, lương tháng 13...

Nghỉ mát, team building hàng năm

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin