Tuyển IT phần mềm FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển IT phần mềm FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 40 Triệu

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
FPT IS

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại FPT IS

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sơn Trà

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Đảm bảo việc phát triển và duy trì cả phần front-end và back-end của ứng dụng web. Tham gia vào quy trình thiết kế, phát triển và triển khai các tính năng mới của ứng dụng. Đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của hệ thống. Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan như nhóm thiết kế, quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất. Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các thành viên trong nhóm để đảm bảo mọi người hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch.
Đảm bảo việc phát triển và duy trì cả phần front-end và back-end của ứng dụng web.
Tham gia vào quy trình thiết kế, phát triển và triển khai các tính năng mới của ứng dụng.
Đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của hệ thống.
Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan như nhóm thiết kế, quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất.
Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các thành viên trong nhóm để đảm bảo mọi người hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kĩ sư phần mềm hoặc tương đương Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Fullstack Developer Front-end: ReactJS/ React Native hoặc Angular Back-end: Java, Spring Boot, Spring framework Có kiến thức về Hibernate, Docker, Red Hat, Openshift, Apache Kafka, Kubernetes, SuperSet hoặc NGINX... là một lợi thế Có kinh nghiệm với các công cụ và quy trình CI/CD là một lợi thế Có Kiến thức về bảo mật là một lợi thế Kiến thức về cơ sở dữ liệu và lưu trữ: PostgreSQL, MongoDB hoặc NoSQL. Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kĩ sư phần mềm hoặc tương đương
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Fullstack Developer
Front-end: ReactJS/ React Native hoặc Angular
Back-end: Java, Spring Boot, Spring framework
Có kiến thức về Hibernate, Docker, Red Hat, Openshift, Apache Kafka, Kubernetes, SuperSet hoặc NGINX... là một lợi thế
Có kinh nghiệm với các công cụ và quy trình CI/CD là một lợi thế
Có Kiến thức về bảo mật là một lợi thế
Kiến thức về cơ sở dữ liệu và lưu trữ: PostgreSQL, MongoDB hoặc NoSQL.
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Được khám sức khỏe định kỳ; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 3 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Được khám sức khỏe định kỳ;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm, 3 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-fullstack-developer-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job207383
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất