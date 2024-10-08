Tuyển IT phần mềm FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Sơn Trà

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Đảm bảo việc phát triển và duy trì cả phần front-end và back-end của ứng dụng web. Tham gia vào quy trình thiết kế, phát triển và triển khai các tính năng mới của ứng dụng. Đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của hệ thống. Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan như nhóm thiết kế, quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất. Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các thành viên trong nhóm để đảm bảo mọi người hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kĩ sư phần mềm hoặc tương đương Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Fullstack Developer Front-end: ReactJS/ React Native hoặc Angular Back-end: Java, Spring Boot, Spring framework Có kiến thức về Hibernate, Docker, Red Hat, Openshift, Apache Kafka, Kubernetes, SuperSet hoặc NGINX... là một lợi thế Có kinh nghiệm với các công cụ và quy trình CI/CD là một lợi thế Có Kiến thức về bảo mật là một lợi thế Kiến thức về cơ sở dữ liệu và lưu trữ: PostgreSQL, MongoDB hoặc NoSQL. Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Được khám sức khỏe định kỳ; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 3 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

