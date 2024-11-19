Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Đức Thọ, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Đến 1,000 USD

● Viết test case cho sản phẩm

● Chơi game tìm ra lỗi, các vấn đề phát sinh trong game về logic, nội dung.

● Kết hợp với các team để cải thiện và vận hành sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Yêu thích làm game, chơi được đa dạng các thể loại game

● Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm test game

● Năng động,có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi

● Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần HIGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7,5h/ngày, 8h30-18h30, thứ 2 - thứ 6

Địa điểm: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HIGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin