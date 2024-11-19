Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty cổ phần HIGAME
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Đến 1,000 USD
● Viết test case cho sản phẩm
● Chơi game tìm ra lỗi, các vấn đề phát sinh trong game về logic, nội dung.
● Kết hợp với các team để cải thiện và vận hành sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Yêu thích làm game, chơi được đa dạng các thể loại game
● Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm test game
● Năng động,có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi
● Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh
Tại Công ty cổ phần HIGAME Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 7,5h/ngày, 8h30-18h30, thứ 2 - thứ 6
Địa điểm: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HIGAME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
