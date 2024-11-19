Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Công ty cổ phần HIGAME
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần HIGAME

Game Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty cổ phần HIGAME

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Đến 1,000 USD

● Viết test case cho sản phẩm
● Chơi game tìm ra lỗi, các vấn đề phát sinh trong game về logic, nội dung.
● Kết hợp với các team để cải thiện và vận hành sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Yêu thích làm game, chơi được đa dạng các thể loại game
● Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm test game
● Năng động,có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi
● Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần HIGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7,5h/ngày, 8h30-18h30, thứ 2 - thứ 6
Địa điểm: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HIGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần HIGAME

Công ty cổ phần HIGAME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-tester-thu-nhap-toi-1000-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253064
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty VTC Online
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty cổ phần HIGAME
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Bravestars Games
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Icetea Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Icetea Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Unimob Studio
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH MYG
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Super Game
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm