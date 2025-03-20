Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và các tài liệu thiết kế dự án.

Xây dựng test plan

Xây dựng test case/ test data theo Game Design Document.

Thực hiện kiểm thử, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug.

Đưa ra phản hồi về giao diện và trải nghiệm chơi để cải thiện chất lượng game.

Phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Tham gia xây dựng các tài liệu liên quan đến quy trình kiểm thử phần mềm.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành theo thiết kế và yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực kiểm thử game.

Đam mê chơi game, có kinh nghiệm chơi nhiều game mobile và hiểu biết về xu hướng thị trường.

Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm và các giai đoạn kiểm thử.

Thành thạo sử dụng các công cụ theo dõi lỗi Gitlab hoặc các công cụ tương tự.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng xác định nguyên nhân gốc rễ của lỗi và đề xuất giải pháp.

Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và tư duy logic tốt.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Tự tin với kinh nghiệm bản thân trong môi trường làm game chuyên nghiệp.

Tại Unimob Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8H=>17H30, từ Thứ 2=>Thứ 6

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tương xứng với năng lực bao gồm thưởng theo dự án, theo quý và các ngày Lễ, Tết;

Review lương 6 tháng/lần, du lịch + team building thường xuyên

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;

Công ty đóng hỗ trợ ăn trưa, vé xe, bảo hiểm 100%

Lương: 10.000.000 đến 13.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unimob Studio

