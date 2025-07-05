Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

-Chịu trách nhiệm viết testcases, logbug, trackbug, có báo cáo sau khi test một cách rõ ràng và chính xác, phối hợp với team Developer, Game Designer để đảm báo chất lượng của Game trước khi phát hành.

-Liên tục thử nghiệm trò chơi để tìm ra lỗi, bao gồm lỗi về chức năng, logic, đồ họa, âm thanh, cảm giác, công thức chính xác, luồng game hợp lý,...

-Viết các trường hợp kiểm thử, thực hiện test và có báo cáo test cho các tính năng của dự án/nền tảng mới.

-Thực hiện thu thập báo cáo lỗi của người dùng và kiểm tra lỗi trên phiên bản đã phát hành, sau đó viết báo cáo.

-Đưa ra phản hồi có giá trị về trò chơi hoặc các tính năng nhất định của trò chơi từ quan điểm của người thử nghiệm và người dùng.

-Cộng tác và theo dõi yêu cầu từ các nhóm liên quan để giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển (Game Developer, Game Designer, ...)

-Tích cực đề xuất các ý tưởng/phương pháp mới trong quá trình thử nghiệm hoặc cải tiến để đạt năng suất tốt nhất.

-Hiểu về mô hình vận hành Scrum và quản lý mục tiêu theo OKRs.

-Kinh nghiệm 2 năm vị trí Game Tester

-Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý bug và kiểm thử như Jira, Xray.

-Thành thạo về thử nghiệm trò chơi trên thiết bị di động, lối chơi và thuật ngữ trò chơi.

-Có kinh nghiệm về UX-UI testing là một lợi thế.

-Hiểu rõ kiến thức về ngôn ngữ lập trình (Unity, Unreal) là một lợi thế

-Kỹ năng quan sát và chú ý đến chi tiết.

-Kỹ năng xác định và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, bằng văn bản và lời nói một cách rõ ràng và hiệu quả.

-Tư duy về lỗi phản hồi. Hiểu về vòng đời của bug.

-Chủ động, đổi mới và hợp tác.

-Môi trường năng động, tinh gọn, hiệu quả với tầm nhìn và kế hoạch dài hạn.

-Thưởng bonus theo quý.

-Lương hấp dẫn, 1 năm tăng lương 2 lần

-Thời gian làm việc 7,5 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6

-Không gian pantry thoải mái gồm: cafe, nước giải khát, bánh kẹo, thức ăn nhẹ.

-Thư giãn tại văn phòng cùng board game, bida và bi lắc..

-Hoạt động đá banh, cầu lông hàng tuần.

