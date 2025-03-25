Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm. Hoàn thiện những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho các bộ phận trong đội dự án..

Phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test.

Hỗ trợ từng team tập trung vào công việc và đạt mục tiêu của sprint hiện tại

Phối hợp chặt chẽ với developers và designer trong các kế hoạch release

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu).

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ các quy trình test phần mềm, các kỹ thuật, chiến lược test.

Có kinh nghiệm test web/ mobile app/ game từ 1 năm trở lên là một lợi thế.

Cẩn thận, kiên nhẫn, năng động và có khả năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, chủ động trong công việc, làm việc nhóm và luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Là lợi thế (không bắt buộc):

Tại Công Ty TNHH MYG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-20tr/tháng

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách Công ty, lương tháng 13

Thưởng đạt hiệu quả tốt trong công việc.

Nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Cơ hội được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm theo chính sách của công ty.

Môi trường trẻ trung năng động

Nhiều hoạt động Team building, Picnic, Training

Hỗ trợ 100% chi phí luyện tập thể dục thể thao

Hoa quả, trà, nước, cà phê hàng ngày

