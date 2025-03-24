Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng qua các cấp độ, chế độ chơi, và tính năng khác nhau của game để đảm bảo sản phẩm hoạt động một cách mượt mà và không gặp phải lỗi.

Phát hiện và báo cáo lỗi trong trò chơi bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm thử thủ công hoặc tự động.

Ghi lại và báo cáo các vấn đề gặp phải trong quá trình kiểm tra, bao gồm cách tái tạo vấn đề, mức độ nghiêm trọng và các bước để tái hiện vấn đề.

Cung cấp phản hồi chi tiết và đề xuất cải tiến cho đội phát triển về cách cải thiện trải nghiệm chơi game và sửa các lỗi phát hiện được.

Kiểm tra tính tương thích của trò chơi trên các nền tảng và thiết bị khác nhau

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên nữ

Đam mê game, đặc biệt về dòng game puzzle trên mobile như : Royal Match, Candy Crush...

Kỹ năng phân tích và hiểu rõ cách hoạt động của trò chơi để có thể phát hiện các vấn đề và đề xuất cải tiến.

Khả năng làm việc tỉ mỉ, kiên nhẫn và cẩn thận trong việc kiểm tra từng khía cạnh của trò chơi.

Khả năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin và phản hồi với các thành viên trong nhóm phát triển.

Khả năng testcase giúp đảm bảo rằng trò chơi đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết trước khi được phát hành

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-12M

Thưởng dự án, lương tháng thứ 13

Thu nhập lên tới 15-17 tháng lương 1 năm

Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý

Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết

Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.

Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader giỏi có kinh nghiệm phát triển game thị trường

Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ

Review tăng lương sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin