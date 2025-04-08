Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 270 - 650 USD

I. Chuyên viên dự án sở hữu trí tuệ

- Triển khai thực hiện các dự án sở hữu trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể):

+ Liên hệ phối hợp với các địa phương để triển khai các hoạt động của dự án.

+ Lên kế hoạch, tổ chức và tham gia khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn tại các địa phương.

+ Xây dựng các phiếu đề xuất, thuyết minh dự án.

+ Viết các báo cáo chuyên đề, báo cáo tiến độ, báo cáo nghiệm thu, báo cáo tổng kết các dự án.

- Các công việc cụ thể theo phân công.

II. Chuyên viên Sở hữu trí tuệ

- Tư vấn và thực hiện hồ sơ đăng ký: sáng chế, GPHI, KDCN, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bản quyền,…

- Tư vấn và thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, mã số mã vạch…

- Hỗ trợ triển khai các dự án sở hữu trí tuệ.

III. Chuyên viên tư vấn đấu thầu

- Tư vấn lập HSMT; đánh giá HSDT.

- Thẩm định kế hoạch LCNT; HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tư vấn, soạn thảo các văn bản, tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu.