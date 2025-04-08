Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 270 - 650 USD

Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 270 - 650 USD

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Mức lương
270 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Ngõ 1375 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 270 - 650 USD

I. Chuyên viên dự án sở hữu trí tuệ
- Triển khai thực hiện các dự án sở hữu trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể):
+ Liên hệ phối hợp với các địa phương để triển khai các hoạt động của dự án.
+ Lên kế hoạch, tổ chức và tham gia khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn tại các địa phương.
+ Xây dựng các phiếu đề xuất, thuyết minh dự án.
+ Viết các báo cáo chuyên đề, báo cáo tiến độ, báo cáo nghiệm thu, báo cáo tổng kết các dự án.
- Các công việc cụ thể theo phân công.
II. Chuyên viên Sở hữu trí tuệ
- Tư vấn và thực hiện hồ sơ đăng ký: sáng chế, GPHI, KDCN, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bản quyền,…
- Tư vấn và thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, mã số mã vạch…
- Hỗ trợ triển khai các dự án sở hữu trí tuệ.
III. Chuyên viên tư vấn đấu thầu
- Tư vấn lập HSMT; đánh giá HSDT.
- Thẩm định kế hoạch LCNT; HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Tư vấn, soạn thảo các văn bản, tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Với Mức Lương 270 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

