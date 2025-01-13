Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ô tô Việt Hải
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn). Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...)., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực ô tô
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ô tô (bao gồm cả bảo trì, sửa chữa) cho khách hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.
Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.
Quản lý và xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và công nghệ mới liên quan đến ô tô
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, thị trường và công nghệ ô tô
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ô tô Việt Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km 14 +600 Quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

