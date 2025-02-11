Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp 1, Tầng 17, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Saint Gobain Việt Nam đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Bán hàng Dự án phụ trách thị trường Miền Bắc - phụ trách thương hiệu Weber (Keo dán gạch, Keo chà ron, Chống thấm,...)
Trách nhiệm của Chuyên viên/ Giám sát Bán hàng Dự án bao gồm khám phá và theo đuổi các cơ hội bán hàng mới & triển vọng, đàm phán các giao dịch và duy trì sự hài lòng của khách hàng đồng thời đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng và bền vững của công ty!
Vai trò chính:
1. Quản lý quan hệ khách hàng
• Chủ động phát triển và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của mình
• Chịu trách nhiệm xây dựng và điều phối các mối quan hệ trên nhiều cấp độ giữa các tổ chức khách hàng, Nhà phát triển, Nhà tư vấn thiết kế, Tổng thầu, Thầu phụ và Saint-Gobain cũng như các bên liên quan khác.
• Chịu trách nhiệm phát triển vị thế Saint-Gobain trong cơ sở khách hàng hoặc khu vực thị trường của mình
• Tạo và truyền đạt các khách hàng tiềm năng cũng như cơ hội bán hàng cho toàn bộ nhóm bán hàng SGB (ví dụ: bán chéo).
• Quản lý và đưa ra dự báo bán hàng
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giải quyết khiếu nại với các bộ phận liên quan trong nội bộ Saint-Gobain

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Vĩnh Bảo xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job310343
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Cen Academy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sala
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Huy Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD Công ty TNHH Huy Lâm
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đông Thành (Osi Holdings) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 USD Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đông Thành (Osi Holdings)
15 - 23 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm