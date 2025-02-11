Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Saint Gobain Việt Nam đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Bán hàng Dự án phụ trách thị trường Miền Bắc - phụ trách thương hiệu Weber (Keo dán gạch, Keo chà ron, Chống thấm,...)

Trách nhiệm của Chuyên viên/ Giám sát Bán hàng Dự án bao gồm khám phá và theo đuổi các cơ hội bán hàng mới & triển vọng, đàm phán các giao dịch và duy trì sự hài lòng của khách hàng đồng thời đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng và bền vững của công ty!

Vai trò chính:

1. Quản lý quan hệ khách hàng

• Chủ động phát triển và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của mình

• Chịu trách nhiệm xây dựng và điều phối các mối quan hệ trên nhiều cấp độ giữa các tổ chức khách hàng, Nhà phát triển, Nhà tư vấn thiết kế, Tổng thầu, Thầu phụ và Saint-Gobain cũng như các bên liên quan khác.

• Chịu trách nhiệm phát triển vị thế Saint-Gobain trong cơ sở khách hàng hoặc khu vực thị trường của mình

• Tạo và truyền đạt các khách hàng tiềm năng cũng như cơ hội bán hàng cho toàn bộ nhóm bán hàng SGB (ví dụ: bán chéo).

• Quản lý và đưa ra dự báo bán hàng

• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giải quyết khiếu nại với các bộ phận liên quan trong nội bộ Saint-Gobain