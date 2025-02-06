Tuyển Giám đốc điều hành Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm Vụ:

- Lập kế hoạch và quản lý dự án tổng thể

- Phân tích tính khả thi của dự án

- Rà soát và tiến độ cấp phép (Giấy phép )

- Triển khai và phối hợp với pháp chế để quản lý giấy phép liên quan các văn bản pháp lý của dự án

- Phụ trách công tác đối ngoại

- Đào tạo, quản lý nhân sự cấp dưới, quản lý dự án

Mô tả công việc chi tiết:

- Lập kế hoạch kinh doanh thành lập sân golf và khu giải trí

- Xây dựng quy hoạch toàn diện cho sân golf và khu giải trí

- Tiến hành nghiên cứu chi tiết về tính khả thi của dự án, phác thảo các chiến lược để đảm bảo khả năng tồn tại thương mại lâu dài

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện và chiến lược quản lý dài hạn để phát triển sân golf; Xây dựng tiến độ dự án và kế hoạch làm việc cho các giai đoạn phát triển sân golf khác nhau

- Hiểu và thực hiện các quy định, thủ tục cấp phép

- Xác định và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

- Phối hợp soạn thảo hồ sơ hợp đồng với các bộ phận liên quan cho các dự án sân golf