Tuyển Giám đốc điều hành Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Imarket Viet Nam Co., Ltd
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm Vụ:
- Lập kế hoạch và quản lý dự án tổng thể
- Phân tích tính khả thi của dự án
- Rà soát và tiến độ cấp phép (Giấy phép )
- Triển khai và phối hợp với pháp chế để quản lý giấy phép liên quan các văn bản pháp lý của dự án
- Phụ trách công tác đối ngoại
- Đào tạo, quản lý nhân sự cấp dưới, quản lý dự án
Mô tả công việc chi tiết:
- Lập kế hoạch kinh doanh thành lập sân golf và khu giải trí
- Xây dựng quy hoạch toàn diện cho sân golf và khu giải trí
- Tiến hành nghiên cứu chi tiết về tính khả thi của dự án, phác thảo các chiến lược để đảm bảo khả năng tồn tại thương mại lâu dài
- Xây dựng các kế hoạch thực hiện và chiến lược quản lý dài hạn để phát triển sân golf; Xây dựng tiến độ dự án và kế hoạch làm việc cho các giai đoạn phát triển sân golf khác nhau
- Hiểu và thực hiện các quy định, thủ tục cấp phép
- Xác định và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.
- Phối hợp soạn thảo hồ sơ hợp đồng với các bộ phận liên quan cho các dự án sân golf
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
