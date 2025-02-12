Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Aidaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Tầng 3, toà nhà Audi 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành, ĐHXD, ĐHGT, ĐHKT, ĐHTL... - khoa kinh tế XD ( Có kinh nghiệm 2 - 4 năm), ưu tiên Nam.

2. Công việc chuyên môn: + Thành thạo các phần mềm: Word, Excel, Autocad (biết sử dụng)... , tính toán HQDA, bóc tách chi tiết dự toán xây dựng công trình. + Đã từng tham gia thực hiện 1 đến 2 Dự án từ khâu xin Chấp thuận chủ trương đầu tư ( nguồn vốn đầu tư công hoặc vốn ngoài đầu tư công) đến bước triển khai thi công dự án

3. Quyền lợi được hưởng

• Mức lương : thoả thuận

• Tăng lương hàng năm

• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

• Được đóng BHXH,BHYT,BHTN

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

• Làm việc với các đơn vị khách hàng lớn

