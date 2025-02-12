Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Aidaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Aidaz Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Tầng 3, toà nhà Audi 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành, ĐHXD, ĐHGT, ĐHKT, ĐHTL... - khoa kinh tế XD ( Có kinh nghiệm 2 - 4 năm), ưu tiên Nam.
2. Công việc chuyên môn: + Thành thạo các phần mềm: Word, Excel, Autocad (biết sử dụng)... , tính toán HQDA, bóc tách chi tiết dự toán xây dựng công trình. + Đã từng tham gia thực hiện 1 đến 2 Dự án từ khâu xin Chấp thuận chủ trương đầu tư ( nguồn vốn đầu tư công hoặc vốn ngoài đầu tư công) đến bước triển khai thi công dự án
3. Quyền lợi được hưởng
• Mức lương : thoả thuận
• Tăng lương hàng năm
• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật
• Được đóng BHXH,BHYT,BHTN
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
• Làm việc với các đơn vị khách hàng lớn
2. Công việc chuyên môn: + Thành thạo các phần mềm: Word, Excel, Autocad (biết sử dụng)... , tính toán HQDA, bóc tách chi tiết dự toán xây dựng công trình. + Đã từng tham gia thực hiện 1 đến 2 Dự án từ khâu xin Chấp thuận chủ trương đầu tư ( nguồn vốn đầu tư công hoặc vốn ngoài đầu tư công) đến bước triển khai thi công dự án
3. Quyền lợi được hưởng
• Mức lương : thoả thuận
• Tăng lương hàng năm
• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật
• Được đóng BHXH,BHYT,BHTN
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
• Làm việc với các đơn vị khách hàng lớn
Tại Công Ty Cổ Phần Aidaz Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aidaz Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI