Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển của nhà thầu

- Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án

- Bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới;

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.

- Kiểm soát chi phí thực tế so với ngân sách duyệt cho các Dự án;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng dự án giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện công nghiệp

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc mới tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp bằng giỏi

- Có Kỹ năng giám sát lắp đặt hệ thống điện và điều khiển của nhà máy.

*** QUYỀN LỢI

- Được đào tạo tại Nhà máy Sữa TH Nghĩa Đàn

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm và lương thưởng

