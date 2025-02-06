Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 156 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

- Lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu chung.

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển cho công ty.

- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.

- Quản lý, điều hành, giám sát các bộ phận, phòng ban trong công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng.

- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực cho nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Kiến trúc, Thiết kế Nội thất hoặc các ngành nghề liên quan.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng, nội thất.

- Nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý dự án.

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

- Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

- Được trợ cấp bữa trưa ngoài lương

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động: có 4 công trình đạt top 10 Hotels tại Trip Advisor

- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;

- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc/nội thất;

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....

- Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch hàng năm;

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

