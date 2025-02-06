Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Không gian mới
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Không gian mới

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH Không gian mới

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 156 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu chung.
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển cho công ty.
- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.
- Quản lý, điều hành, giám sát các bộ phận, phòng ban trong công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực cho nhân viên.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Kiến trúc, Thiết kế Nội thất hoặc các ngành nghề liên quan.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng, nội thất.
- Nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý dự án.
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
- Được trợ cấp bữa trưa ngoài lương
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động: có 4 công trình đạt top 10 Hotels tại Trip Advisor
- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;
- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc/nội thất;
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....
- Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch hàng năm;
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Không gian mới

Công ty TNHH Không gian mới

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 156 Kim Mã, Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job285819
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH RSL GROUP
15 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa
Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
50 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
2,000 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Mla Group
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ô tô Việt Hải
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm