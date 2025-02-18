Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty Cổ phần VInpearl
- Hà Nội: văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Q. Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lead toàn bộ Tổ dự án về Ẩm thực
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển sản phẩm Ẩm thực của các Chuỗi
• Xây dựng thư viện Menu, kiểm soát cost/revenue…
• Thẩm định lại các dự án ẩm thực của chuỗi và hỗ trợ Vận hành trong các trường hợp cần thiết
• Thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ; đảm bảo tất cả các dịch vụ cung cấp tới khách hàng đạt tiêu chuẩn của thương hiệu.
• Các công việc khác liên quan đến: quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Giám Đốc - Ban Giám Đốc khách sạn giao cho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, hoặc lĩnh vực liên quan
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí giám đốc ẩm thực trong các chuỗi khách sạn 4 – 5 sao.
• Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về ẩm thực
• Kiến thức chuyên sâu về dịch vụ du lịch
• Được đào tạo về VS ATTP, An toàn lao động, PCCC trong nhà hàng khách sạn.
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI