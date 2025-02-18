Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Lead toàn bộ Tổ dự án về Ẩm thực

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển sản phẩm Ẩm thực của các Chuỗi

• Xây dựng thư viện Menu, kiểm soát cost/revenue…

• Thẩm định lại các dự án ẩm thực của chuỗi và hỗ trợ Vận hành trong các trường hợp cần thiết

• Thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ; đảm bảo tất cả các dịch vụ cung cấp tới khách hàng đạt tiêu chuẩn của thương hiệu.

• Các công việc khác liên quan đến: quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Giám Đốc - Ban Giám Đốc khách sạn giao cho