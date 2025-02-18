Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Greenhouse Building, Số 6A, Ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Quản lý & Điều hành

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát hiệu quả tài chính, tối ưu hóa chi phí và nâng cao doanh thu.

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định để kiểm soát hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến quy trình, tối ưu vận hành.

Chỉ đạo, giám sát các phòng ban trong việc thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Phát triển kinh doanh & Chiến lược

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho từng lĩnh vực hoạt động của công ty theo định hướng Ban lãnh đạo đưa ra.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng và đề xuất các chiến lược phù hợp.

Phát triển mối quan hệ đối tác, mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu.

Đề xuất, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn;

Xây dựng và phát triển sản phẩm; Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm.

Quản lý Nhân sự & Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban, bộ phận;

Hoạch định chính sách nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp;

Định hướng phát triển, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung và nhân viên.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, thúc đẩy tinh thần làm việc và sáng tạo.

Đề xuất và triển khai các chính sách nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Giám sát Tài chính & Quản lý rủi ro

Kiểm soát ngân sách, đánh giá hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa dòng tiền.

Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Bất động sản, Tài chính.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh du lịch và bất động sản.

Tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng & Phẩm chất

Tư duy chiến lược, có khả năng lãnh đạo và điều hành tốt.

Khả năng phân tích tài chính, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ đối tác.

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, linh hoạt và nhạy bén trong kinh doanh.

Đạo đức nghề nghiệp, chính trực, tận tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Gross 35.000.000 vnđ - 50.000.000vnđ/tháng + thưởng kinh doanh + phụ cấp

Hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Hưởng các chế độ chính sách theo quy định của luật lao động và các ưu đãi khác của công ty

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Greenhouse, số 6A, ngõ 57 Láng Hạ, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h00 – 11h45, 13h00 – 17h00 hàng ngày, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

