Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH NGHỈ DƯỠNG CẮM TRẠI VIEWEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thỏa thuận (+ thưởng kinh doanh) • BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước • Các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty • Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (từ 8h30 - 17h30), Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

• Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể, cơ cấu nhân sự tổng thể, định hướng phát triển công ty

• Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm Tour (Nội địa, Inbound), tổ chức sự kiện... các sản phẩm dịch vụ khác đi kèm.

• Tổ chức phân bổ doanh số, hướng dẫn cấp dưới hoàn thành doanh số, phối hợp với các phòng/ ban chức năng trong Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra theo năm, quý, tháng.

• Lập và triển khai kế hoạch đào tạo nhân sự về nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho nhân sự theo cơ cấu; Tổ chức các buổi traning về chuyên môn Lữ hành trong nội bộ hoặc đào tạo hợp tác với các doanh nghiệp khác.

• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tương trợ lẫn nhau, tạo tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết trách nhiệm của từng nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Marketing, QTKD, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan...

• Kinh nghiệp tối thiểu 2 năm làm Giám đốc/ Phó giám đốc/ các vị trí tương đương cho các doanh nghiệp Lữ hành hoặc nghiệp vụ liên quan

• Có kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực Du lịch Lữ hành trong nước

• Có kinh nghiệm tổ chức điều hành tour, tổ chức sự kiện...

• Kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự

• Có quan hệ trong hệ thống du lịch để mở rộng bán hàng trong nước

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

• Sử dụng tốt tin học văn phòng Microsoft

Phẩm chất/ tố chất:

• Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo

• Có khả năng chịu được áp lực cao, có thể hoàn thành được công việc được giao nhanh chóng, chính xác và đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH NGHỈ DƯỠNG CẮM TRẠI VIEWEST Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH NGHỈ DƯỠNG CẮM TRẠI VIEWEST

