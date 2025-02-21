Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cồ Phần Tập Đoàn – Thương Mại Và Xây Dựng Vân Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cồ Phần Tập Đoàn – Thương Mại Và Xây Dựng Vân Khánh
- Hà Nội: N15D Khu Tái Định Cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu sự phân công nhiệm vụ trực tiếp của Cấp Quản lý và chịu trách nhiệm trước những công việc được giao, cụ thể như sau:
- Lập và triển khai tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi công hạng mục M&E tại công trình;
- Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công;
- Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing) và hoàn công (As-built drawing);
- Bóc tách khối lượng vật tư;
- Thực hiện nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bảo vệ khối lượng;
- Hồ sơ dự án (trình mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc...);
- Hồ sơ thanh quyết toán công trình;
- Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường;
- Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cồ Phần Tập Đoàn – Thương Mại Và Xây Dựng Vân Khánh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cồ Phần Tập Đoàn – Thương Mại Và Xây Dựng Vân Khánh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
