Tuyển Giám đốc điều hành Gabrielia Industrials & Trading Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 450 USD

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô tả công việc:
Chúng tôi là một công ty sản xuất của Trung Quốc, hiện đang mở rộng thị trường tại Việt Nam và đã tìm được một số khách hàng mục tiêu cùng với thông tin liên lạc. Chúng tôi đang tìm kiếm một sinh viên đại học hoặc người quan tâm đến việc thực tập tại Hà Nội hoặc Hải Phòng để hỗ trợ chúng tôi liên lạc qua điện thoại với khách hàng, thăm khách hàng gần đó và cung cấp hỗ trợ phiên dịch cho các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết.
Yêu cầu công việc:
Sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp, chuyên ngành có thể là Kinh doanh, Thương mại quốc tế hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Anh, có khả năng viết và nói tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc chủ động, tích cực.
Có thể làm việc từ xa và thăm khách hàng khi cần thiết.
Làm việc 5 ngày/tuần, có thể thực tập ít nhất 1 tháng, giờ làm việc từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều.
Quyền lợi:
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
