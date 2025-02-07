Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Công tác quản lý điều hành chung Phòng Giao dịch:

• Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của PGD theo định kỳ

• Đánh giá về kết quả thực hiện công việc của PGD theo yêu cầu của lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất

• Giám sát, kiểm tra để đảm bảo các công tác được giao của PGD được thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với các quy định, quy trình của Ngân hàng

• Thực hiện công tác giao việc và đánh giá, cho điểm trực tiếp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV trực thuộc mình quản lý.

• Đào tạo, định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong PGD

• Xây dựng môi trường làm việc tại PGD theo văn hóa của Ngân hàng

2. Quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ của PGD:

a. Tổ chức triển khai công việc của Bộ phận kinh doanh:

• Tổ chức, triển khai công tác kinh doanh thông qua hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán,...

• Triển khai việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng tới khách hàng.

• Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra,… khách hàng để đề xuất nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng.

• Phối hợp với các Đơn vị, bộ phận liên quan để triển khai các chương trình marketing sản phẩm, dịch vụ.

• Thực hiện công tác định giá TSBĐ.