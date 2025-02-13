Tuyển Giám đốc điều hành Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,600 USD

Mức lương 1,300 - 1,600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 1,300 - 1,600 USD

- Nghiên cứu thị trường, tính toán sơ bộ TMĐT, phương án vốn và hiệu quả tài chính các dự án. Đánh giá cơ hội đầu tư

- Làm việc với nhà tài trợ, với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn thực hiện dự án

- Lập FS, mô hình tài chính và các hồ sơ có liên quan đến hồ sơ vay vốn

- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hồ sơ giải ngân.

- Tái cấu trúc các khoản nợ

- Nhận nhiệm vụ và triển khai giao việc đến các nhân viên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tối đa các nguồn lực

Với Mức Lương 1,300 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Tài chính, Ngân hàng (hoặc các chuyên ngành có liên quan khác)

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý tương đương.

- Có kinh nghiệm về lập dự án, lập mô hình tài chính đánh giá hiệu quả dự án BĐS

- Có kinh nghiệm làm việc với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác

Tại Alphanam Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group

