Tuyển Giám đốc điều hành Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cengroup
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Cengroup

Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Cengroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Phát triển mạng lưới sàn liên kết bán giỏ hàng của Cen
• Tìm kiếm và phát triển mạng lưới sàn liên kết.
• Tìm hiểu kĩ các dự án công ty đang triển khai và phổ biến đến tòan bộ các sàn liên kết mình
đang quản lý.
• Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và hiểu rõ quy trình khi làm việc với các sàn liên kết.
• Triển khai các dự án mà công ty đang phân phối
• Tổ chức đào tạo và triển khai các dự án mà công ty đang phân phối xuống các sàn liên kết.
• Hỗ trợ và giám sát khả năng bán hàng của các sàn liên kết do mình quản lý.
• Đảm bảo hòan thành đủ chỉ tiêu doanh số được giao.
• Nhiệm vụ khác
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
• Tuân thủ các quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản trở lên và có kinh nghiệm bán
các sản phẩm của Vinhomes, Sun.

Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cengroup

Cengroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

