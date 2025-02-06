Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc và mở rộng đối tượng khách hàng chiến lược của Công ty

- Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật tham gia khảo sát, báo giá, tư vấn lên phương án chào giá sản phẩm, dịch vụ của công ty

- Làm hồ sơ thầu, tham gia đấu thầu các dự án

- Làm việc với các bộ phận liên quan trong quá trình triển khai đơn hàng/ dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Khách hàng.

- Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý cấp trên trực tiếp và Ban Giám đốc.