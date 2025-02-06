Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh
- Hà Nội: Tầng 6, số 20 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chăm sóc và mở rộng đối tượng khách hàng chiến lược của Công ty
- Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật tham gia khảo sát, báo giá, tư vấn lên phương án chào giá sản phẩm, dịch vụ của công ty
- Làm hồ sơ thầu, tham gia đấu thầu các dự án
- Làm việc với các bộ phận liên quan trong quá trình triển khai đơn hàng/ dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Khách hàng.
- Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý cấp trên trực tiếp và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có sức khỏe tốt
- Giao tiếp tốt, nhiệt tình, ham học hỏi
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Chuyên ngành: kinh tế, thương mại, quản lý kinh tế và các ngành nghề liên quan, Cơ Khí, Điện, Cơ điện tử,...
Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
