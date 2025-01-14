Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn đa lĩnh vực Apec Group lấn sân sang lĩnh vực Blockchain với sứ mệnh Phụng sự xã hội và đưa APEC GROUP ra toàn cầu. Chúng tôi không ngừng thay đổi theo hướng sáng tạo, thông minh và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng. Trên con đường hiện thức hóa đó, chúng tôi đang tìm kiếm thủ lĩnh cho dự án Blockchain giữ vị trí GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BLOCKCHAIN.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BLOCKCHAIN.

CÔNG VIỆC:

Xây dựng chiến lược phát triển:

- Hoạch định chiến lược (tài chính và phi tài chính) bao gồm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và quản lý nguồn vốn và hoạch định mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng của Ban lãnh đạo để thiết lập kế hoạch tăng trưởng và kinh doanh mới

- Quản lý ngân sách và lập kế hoạch tài chính bền vững cho dự án

Phát triển đối tác và quan hệ:

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực blockchain, fintech, công nghệ và tài chính

- Thương thảo và đàm phán các hợp đồng quan trọng với các nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức liên quan

Xây dựng và phát triển đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ nòng cốt bao gồm các chuyên gia về công nghệ blockchain, phát triển sản phẩm, marketing, tài chính.