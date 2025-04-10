Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Giám đốc kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán và chăm sóc khách hàng.
Phát triển kênh Đại lý, hỗ trợ kênh bán.
Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công tác marketing, bán hàng nội bộ.
Triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty.
Phụ trách Kinh doanh các lĩnh vực tại địa bàn huyện được giao.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông...
Tin học: Thành thảo tin học văn phòng
Kiến thức về Kinh doanh, marketing, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng.
Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán.

Thu nhập từ 10.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ/tháng
Phụ cấp hàng tháng
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng quý, năm.
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

