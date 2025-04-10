Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán và chăm sóc khách hàng.
Phát triển kênh Đại lý, hỗ trợ kênh bán.
Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công tác marketing, bán hàng nội bộ.
Triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty.
Phụ trách Kinh doanh các lĩnh vực tại địa bàn huyện được giao.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông...
Tin học: Thành thảo tin học văn phòng
Kiến thức về Kinh doanh, marketing, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng.
Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ/tháng
Phụ cấp hàng tháng
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng quý, năm.
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
