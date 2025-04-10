Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán và chăm sóc khách hàng.

Phát triển kênh Đại lý, hỗ trợ kênh bán.

Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công tác marketing, bán hàng nội bộ.

Triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty.

Phụ trách Kinh doanh các lĩnh vực tại địa bàn huyện được giao.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông...

Tin học: Thành thảo tin học văn phòng

Kiến thức về Kinh doanh, marketing, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng.

Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ/tháng

Phụ cấp hàng tháng

Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng quý, năm.

Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

