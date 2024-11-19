Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.
Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh.
Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh
Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo khu vực.
Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chi nhánh bán hàng ở nhiều khu vực khác nhau.
Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích.
Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất.
Xem xét và phê duyệt các đề án kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên.
Theo từng tháng, từng quý giám đốc kinh doanh phải thực hiện tổ chức kế hoạch kinh doanh mới cho doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đã đề ra và đạt KPI được giao.
Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp.
Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v. - Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
Thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Phối hợp với Bộ phận marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.
Thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh, tiến hành phân tích, đánh giá để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến CEO
Lập báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. .
Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo khu vực, trong nước và nước ngoài.
Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chi nhánh bán lẻ ở nhiều khu vực khác nhau.
Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích.
Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất.
Xem xét và phê duyệt các đề án kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên.
Theo từng tháng, từng quý giám đốc kinh doanh phải thực hiện tổ chức kế hoạch kinh doanh mới cho doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp.
Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
Thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Phối hợp với phòng marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn thu nhập từ 15tr trở lên , Thưởng tết Âm lịch,
Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Được đào tạo liên tục để cải thiện nâng cao các kỹ năng,
Được làm việc trực tiếp với CEO và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của công ty;
Tham ra các hoạt động tập thể, tham ra các hoạt động thể thao hàng tuần.
Được đi du lịch hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn GĐKD, Phó TGĐ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

