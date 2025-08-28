Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT1B, khu MonHD, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược giá, khuyến mãi và chương trình bán hàng phù hợp; Quản lý đội ngũ sales, phát triển quan hệ đối tác vận chuyển & đối tác thương mại.

- Xác định nhu cầu và xu hướng thị trường để đề xuất các giải pháp bán hàng phù hợp; Phát triển kênh bán hàng dự án, đối tác

- Xây dựng mục tiêu doanh thu, chỉ tiêu bán hàng, kế hoạch chi tiết và các chương trình thúc đẩy bán hàng;

- Quản lý ngân sách cho các chiến dịch kinh doanh, tối ưu chi phí và tăng trưởng doanh thu;

- Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có từ 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ít nhất 3 năm ở vị trí Giám đốc kinh doanh trong - các công ty/ tập đoàn lớn.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.

- Có tính kỷ luật cao, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Có giọng nói và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế, ghi rõ khả năng, trình độ Tiếng Anh trong CV (Toeic, Ielts hoặc tương đương)

- Chủ động tiếp cận khách

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: upto 3000$.

- Performance review hàng năm.

- Môi trường có văn hóa "Mở", mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.

- Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

- Hưởng các chế độ, phúc lợi: Lương tháng 13; Thưởng OKR hàng tháng, thưởng hiệu suất n tháng lương cuối năm (n tính theo performance cả năm).

- Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN.

- Phí đỗ xe miễn phí trong tòa nhà.

- Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty.

- Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết.

- Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

- Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB yoga, CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

