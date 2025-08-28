Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Symphony, Vinhomes Riverside, Long Biên, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Giám đốc Kinh doanh Xe cũ chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và triển khai chiến lược kinh doanh xe đã qua sử dụng. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn của công ty.

Trách nhiệm chính

Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh

• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh xe cũ phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

• Đề xuất chính sách giá, khuyến mãi, chương trình bán hàng và tài chính hỗ trợ khách hàng.

Quản lý vận hành & Doanh số

• Quản lý hoạt động mua – bán – trao đổi xe cũ, đảm bảo doanh số và lợi nhuận.

• Theo dõi chỉ số vòng quay hàng tồn, tối ưu hóa quy trình định giá và thu mua xe cũ.

• Giám sát hệ thống showroom/đại lý xe cũ trực thuộc.

Quản trị nhân sự & Phát triển đội ngũ

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh xe cũ (sales/thu mua).

• Đặt mục tiêu, giám sát KPI, đánh giá hiệu quả và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên.

Phát triển quan hệ đối tác & Thị trường

• Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác: showroom, đại lý, sàn giao dịch xe cũ, tổ chức tài chính.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng tiêu dùng và đề xuất giải pháp cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ô tô – Cơ khí).

• 7–10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, trong đó tối thiểu 5 năm quản lý trực tiếp mảng xe cũ.

• Kiến thức sâu về quy trình định giá, thu mua, bán lại, vận hành và quản trị tồn kho xe cũ.

• Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh, tư duy phân tích thị trường và ra quyết định.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản trị đội ngũ kinh doanh, giao tiếp và đàm phán tốt.

• Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành ô tô (đại lý, showroom, sàn xe cũ).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13: Theo chính sách của Công ty.

Thưởng: Theo chính sách Khen thưởng của Công ty.

Bảo hiểm Y tế: được hưởng chế độ theo chính sách của Bảo hiểm Y tế; được

Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe theo chính sách của Công ty.

Đào tạo: Công ty sẽ cung cấp các khóa đào tạo tùy theo nhu cầu công việc.

Cơ hội tham gia học tập, đào tạo với các chuyên gia, e-learning theo chính sách công ty

Các chế độ phúc lợi khác: Theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE

