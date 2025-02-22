Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tập Đoàn Nam Cường
- Hải Phòng: Công ty Thạch Khôi – Hải Dương
Mô tả công việc:
Địa điểm làm việc: Công ty Thạch Khôi – Hải Dương (lĩnh vực phân phối, FMCG)
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh/kế hoạch ngân sách năm của Công ty phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt.
• Đề xuất và triển khai các ý tưởng kinh doanh/sản phẩm mới phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.
• Nghiên cứu, phân tích thị trường kinh doanh (ngành hàng, phân khúc thị trường, dữ liệu giá các sản phẩm cùng chủng loại/phân khúc,…) để xác định cơ hội/khó khăn nhằm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, các kế hoạch kinh doanh phân phối/bán lẻ phù hợp.
• Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm, chính sách giá/phân phối/bán hàng, … nhằm thúc đẩy sự phát triển doanh thu và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
• Xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi trong từng thời kỳ phục vụ hoạt động kinh doanh.
• Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, cũng như các hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty.
• Tổ chức quản lý việc thực hiện kế hoạch và chính sách kinh doanh đã được duyệt của Công ty; bảo đảm hiệu quả kinh doanh/kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao.
• Tìm kiếm khách hàng, tổ chức giới thiệu sản phẩm.
• Đàm phán, xúc tiến, đảm bảo tiến độ các hợp đồng bán hàng/phân phối cấp Công ty theo quy định.
