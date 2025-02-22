Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Địa điểm làm việc: Công ty Thạch Khôi – Hải Dương (lĩnh vực phân phối, FMCG)

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh/kế hoạch ngân sách năm của Công ty phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt.

• Đề xuất và triển khai các ý tưởng kinh doanh/sản phẩm mới phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.

• Nghiên cứu, phân tích thị trường kinh doanh (ngành hàng, phân khúc thị trường, dữ liệu giá các sản phẩm cùng chủng loại/phân khúc,…) để xác định cơ hội/khó khăn nhằm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, các kế hoạch kinh doanh phân phối/bán lẻ phù hợp.

• Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm, chính sách giá/phân phối/bán hàng, … nhằm thúc đẩy sự phát triển doanh thu và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

• Xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi trong từng thời kỳ phục vụ hoạt động kinh doanh.

• Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, cũng như các hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty.

• Tổ chức quản lý việc thực hiện kế hoạch và chính sách kinh doanh đã được duyệt của Công ty; bảo đảm hiệu quả kinh doanh/kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao.

• Tìm kiếm khách hàng, tổ chức giới thiệu sản phẩm.

• Đàm phán, xúc tiến, đảm bảo tiến độ các hợp đồng bán hàng/phân phối cấp Công ty theo quy định.