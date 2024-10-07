Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324/15 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý sản xuất (quay dựng & sản xuất nội dung): ● Lên kế hoạch, điều phối và giám sát quá trình quay dựng để đảm bảo các sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. ● Tham gia trực tiếp vào các dự án quay dựng, bao gồm quay cảnh thiên nhiên, con người (DJ, nhân vật), và bất cứ nội dung nào có tiềm năng tạo ra giá trị nội dung. ● Đánh giá và kiểm soát số lượng, chất lượng các sản phẩm đầu ra, đặc biệt là các sản phẩm có áp dụng công nghệ Mocap Animation và Unreal Engine. 2. Cố vấn và kiểm soát chất lượng: ● Đưa ra phản hồi chuyên môn và đề xuất cải tiến để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn của công ty. ● Cố vấn cho Ban lãnh đạo công ty về các công nghệ sản xuất phù hợp với nhu cầu kinh doanh; đề xuất ý tưởng sản xuất sáng tạo, độc đáo.

3. Quản lý đội nhóm: ● Cố vấn và hướng dẫn nhóm/đội ngũ sản xuất nội bộ, giúp nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc của đội ngũ. ● Xây dựng quy trình làm việc và tiêu chuẩn chất lượng cho các dự án quay dựng và sản xuất nội dung. 4. Quản lý dự án hợp tác: ● Quản lý và điều phối các đối tác outsource/freelancer thực hiện các dự án quay dựng và sản xuất nội dung. ● Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra từ các đối tác outsource/ freelancer theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng của công ty. 5. Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu từ BLĐ nhằm mục đích phục vụ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ hoạ, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện...

● Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan về sản xuất hình ảnh bằng các công nghệ 2D, 3D, Animation.

● Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại các vị trí Trưởng Bộ phận sản xuất hình ảnh, Giám đốc sản xuất hình ảnh, Đạo diễn hình ảnh hoặc tương đương.

● Ưu tiên có kinh nghiệm QA-QC sản phẩm video hình ảnh quay dựng, 3D, mocap animation, unreal engine.

● Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng công nghệ như Mocap animation, Unreal engine hoặc sẵn sàng update để đáp ứng yêu cầu công việc.

● Ứng viên ứng tuyển bắt buộc gửi kèm Portfolio các dự án, sản phẩm đã thực hiện. CV không kèm theo Portfolio sẽ không được xét duyệt.

● Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích & đánh giá.

● Tiếng Anh giao tiếp tốt.

● Sẵn sàng đi công tác thường xuyên (giữa 2 văn phòng Hà Nội - HCM, và công tác tại địa điểm quay hình).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Thu nhập = lương cứng (thoả thuận theo năng lực) + lương KPIs

● Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/tháng. ● Xét tăng lương 2 lần/năm, Thưởng lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp lễ tết... ● Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN). ● Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. ● Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. ● Được tham gia các hoạt động team building hàng năm. ● Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc. ● Phụ cấp di chuyển đi lại (nếu địa điểm làm việc cần đi lại giữa văn phòng - studio). ● Phụ cấp trang thiết bị (nếu sử dụng 1 số thiết bị đặc thù công ty không có mà nhân sự có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

