Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Giám đốc sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 324/15 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý sản xuất (quay dựng & sản xuất nội dung): ● Lên kế hoạch, điều phối và giám sát quá trình quay dựng để đảm bảo các sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. ● Tham gia trực tiếp vào các dự án quay dựng, bao gồm quay cảnh thiên nhiên, con người (DJ, nhân vật), và bất cứ nội dung nào có tiềm năng tạo ra giá trị nội dung. ● Đánh giá và kiểm soát số lượng, chất lượng các sản phẩm đầu ra, đặc biệt là các sản phẩm có áp dụng công nghệ Mocap Animation và Unreal Engine. 2. Cố vấn và kiểm soát chất lượng: ● Đưa ra phản hồi chuyên môn và đề xuất cải tiến để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn của công ty. ● Cố vấn cho Ban lãnh đạo công ty về các công nghệ sản xuất phù hợp với nhu cầu kinh doanh; đề xuất ý tưởng sản xuất sáng tạo, độc đáo.
3. Quản lý đội nhóm: ● Cố vấn và hướng dẫn nhóm/đội ngũ sản xuất nội bộ, giúp nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc của đội ngũ. ● Xây dựng quy trình làm việc và tiêu chuẩn chất lượng cho các dự án quay dựng và sản xuất nội dung. 4. Quản lý dự án hợp tác: ● Quản lý và điều phối các đối tác outsource/freelancer thực hiện các dự án quay dựng và sản xuất nội dung. ● Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra từ các đối tác outsource/ freelancer theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng của công ty. 5. Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu từ BLĐ nhằm mục đích phục vụ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ hoạ, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện...
● Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan về sản xuất hình ảnh bằng các công nghệ 2D, 3D, Animation.
● Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại các vị trí Trưởng Bộ phận sản xuất hình ảnh, Giám đốc sản xuất hình ảnh, Đạo diễn hình ảnh hoặc tương đương.
● Ưu tiên có kinh nghiệm QA-QC sản phẩm video hình ảnh quay dựng, 3D, mocap animation, unreal engine.
● Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng công nghệ như Mocap animation, Unreal engine hoặc sẵn sàng update để đáp ứng yêu cầu công việc.
● Ứng viên ứng tuyển bắt buộc gửi kèm Portfolio các dự án, sản phẩm đã thực hiện. CV không kèm theo Portfolio sẽ không được xét duyệt.
● Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích & đánh giá.
● Tiếng Anh giao tiếp tốt.
● Sẵn sàng đi công tác thường xuyên (giữa 2 văn phòng Hà Nội - HCM, và công tác tại địa điểm quay hình).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Thu nhập = lương cứng (thoả thuận theo năng lực) + lương KPIs
● Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/tháng. ● Xét tăng lương 2 lần/năm, Thưởng lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp lễ tết... ● Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN). ● Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. ● Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. ● Được tham gia các hoạt động team building hàng năm. ● Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc. ● Phụ cấp di chuyển đi lại (nếu địa điểm làm việc cần đi lại giữa văn phòng - studio). ● Phụ cấp trang thiết bị (nếu sử dụng 1 số thiết bị đặc thù công ty không có mà nhân sự có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 324/15 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-san-xuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205488
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc sản xuất Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Alliance Construction & Fine Furniture
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Cơm Niêu Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD Công Ty Cổ Phần Cơm Niêu Thiên Lý
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 3 USD Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
15 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm